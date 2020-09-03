Госсекретарь Помпео белорусским властям: Требуем отпустить всех политзаключенных и задержанного гражданина США

В США обеспокоены ситуацией в беларуси и требуют власти отпустить их гражданина политтехнолога Виталия Шклярова. Фото: wikipedia.org.

Майкл Помпео, государственный секретарь США, потребовал власти Беларуси прекратить насилие в отношении протестующих белорусов и освободить всех задержанных. Такое заявление опубликовано на сайте Госдепа.

Так, американский чиновник в очередной раз подчеркнул, что власти США внимательно отслеживают поствыборную обстановку в Беларуси. И настаивают на том, что «белорусы заслуживают право выбирать своих лидеров путем в действительности свободных и справедливых выборов».

Помпео потребовал, чтобы белорусскими властями было немедленно прекращено насилие в отношение несогласных и были освобождены все несправедливо задержанные, среди которых и политтехнолог Виталий Шкляров, являющийся гражданином США.

- Власти США тесно координируют свои действия с нашими трансатлантическими европейскими партнерами и вместе пересматриваем серьезные адресные санкции в отношении всех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям в Беларуси, - подчеркнул госсекретарь.

Напомним, Виталий Шкляров был задержан еще в конце июля 2020 года, в эфире ОНТ он заявил, что консультировал блогера Сергея Тихановского.

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