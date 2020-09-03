Первый зампред исполкома Лоева - теперь глава Октябрьского исполкома. Лукашенко обновил руководство в районах Гомельской области

Во время принятия кадровых решений. Фото: belta.by

3 сентября, помимо иных назначений, Александр Лукашенко согласовал новый состав руководителей в местные исполнительные органы в некоторых районах Гомельской области, сообщает БЕЛТА.

Так, председатель Октябрьского райисполкома Андрей Барановский пошел на повышение и занял место заместителя председателя Гомельского облисполкома. На его должность в Октябрьском районе пришел первый зампредседателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Лоевского райисполкома Сергей Довгалев.

Возглавлявший управление департамента исполнения наказаний МВД по Гомельской области Сергей Ермолицкий теперь руководит Гомельским райисполкомом. А первый заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Светлогорского райисполкома Дмитрий Козел назначен главой Добрушского района.

Председателем Жлобинского райисполкома теперь будет директор предприятия «Амкодор-Гомель» Александр Григоренко.

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Такое решение принял Александр Лукашенко (подробности).