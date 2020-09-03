Лукашенко высказался о ситуации в стране и спросил: Ну чего не хватает студентам?

Лукашенко не считает, что в стране большие проблемы Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Президент Беларуси 3 сентября при согласовании назначения новых глав местных исполкомов в Гомельской области заявил, что осмысливает обстановку в стране:

- Сказать, что мы в какой-то сложный период проводим эти назначения, не скажешь. Я все пытаюсь осмыслить обстановку в стране и все время прихожу к выводу: когда выезжаешь за кольцевую дорогу, жизнь меняется разительно, - цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба.

По словам президента, «говорить о том, что у нас большие проблемы и сложности, было бы просто смешно». Лукашенко заявил новым назначенцам, что жизнь в столице «отличается от вашей только в воскресенье».

Президент уверен, что гости не заметили в Минске «ни цветных революций, ни катастроф, ни других ужасных вещей». В то же время Лукашенко считает, что «есть определенные люди, которым уже публично, демонстративно не нравится то, что происходит в стране».

Президент заверил, что эти люди «были и в прошлые выборы», но в этот раз есть особенность. Она заключается в том, что «тогда они мирно воспринимали свое поражение».

Однако Лукашенко беспокоит внешнее вмешательство во внутренние дела страны. Он убежден, что управление протестными акциями происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины. И это власти «больше всего настораживает».

Самое важное - не «допустить разжигания в Минске какого-то пожара», заявил президент, поскольку «начинается со столицы и перекидывается на всю страну». Лукашенко прокомментировал и недавние акции студентов:

- Молодежь всегда была активной, любит походить, побузить. Мы это тоже понимаем, но призываем их к тому, чтобы закон соблюдался. Особенно студентов. Ну чего не хватает студентам?

Президент перечислил, что власти делали для студентов: сохраняли количество бюджетников, давали отсрочку от армии.

Лукашенко высказал мысль о том, что «Беларусь оказалась один на один с агрессией извне», и поблагодарил за поддержку Россию:

- Вы должны прекрасно понимать: есть красная черта, никому не позволено ее переходить. Если это случится, естественно, мы будем реагировать по всей строгости нашего закона. Поэтому прошу вас, доведите это до людей, - обратился президент к чиновникам. - Пусть они меня слишком не осуждают за какую-то мягкотелость. Никакой мягкотелости здесь нет. Страна работает, хоть многим бы хотелось (особенно нашим соседям), чтобы мы рухнули.

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