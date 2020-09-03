Лукашенко ответил Литве: Не надо заниматься проблемами соседей, которые в какой-то степени кормили и кормят

Лукашенко ответил Литве и Польше. Фото: БелТА

Президент Беларуси 3 сентября при согласовании назначения новых глав местных исполкомов в Гомельской области высказал свои мысли о том, что Литва и Польша вмешиваются во внутренние дела Беларуси. В адрес литовского руководства Лукашенко заявил:

- У вас было около четырех миллионов человек или даже больше в советские времена. Почему в такой продвинутой, реформированной стране, как Литва, не осталось людей? По-моему, там куча проблем, которые надо решать.

Президент Беларуси считает, что Литве «не надо заниматься проблемами соседей, которые к тебе по-хорошему относились и еще в какой-то степени кормили и кормят, работая в портах и так далее».

А в адрес польских властей Лукашенко сказал следующее:

- Они видят, что у нас в Беларуси поляки живут. Но это наши, белорусские поляки. Мы с ними жили в мире и согласии четверть века при власти Лукашенко, и никогда не было проблем.

По словам президента, «в Гродно вывешивают польские флаги на балконах и уже в открытую заявляют: при распаде Беларуси Гродненская область отойдет Польше». С этим Лукашенко мириться не намерен:

- Да никуда она не отойдет. Никто не позволит развалить Беларусь, и у нас для этого методов и мер предостаточно.

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