В отношении члена Координационного совета Лилии Власовой возбуждено уголовное дело

Лилия Власова. Фото: rada.vision

31 августа департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля была задержана член президиума Координационного совета Лилия Власова. Она является известным белорусским юристом и медиатором. Официально обвинения структуры еще не предъявили, но, возможно, задержание связано с деятельностью Власовой по работе в КС, сообщает БелаПАН.

В тот день она пришла к нотариусу по семейным делам. Как сообщал ранее сайт КС, в 14.20 в ее дом, где находился ее муж, Владимир Искорцев, явились с обыском сотрудники ДФР с понятыми. Обыск длился на протяжении часа. Силовики изъяли жесткий диск компьютера Власовой, ноутбук ее мужа и несколько флешек. Вечером того же дня адвокат рассказал ему, что супругу будут удерживать 72 часа, после чего будет принято решение о мере пресечения. В каком статусе она находится - неизвестно. Адвокат находился под подпиской о неразглашении.

Пресс-службой КС было обращено внимание на то, что старший сын Власовой Борис Власов является одним из основных учредителей двух фирм. Обе они существуют и работают на протяжении долгих лет и постоянно проходили налоговые и прочие проверки. Борис Власов рассказал, что в офисах и домах сотрудников фирм прошли обыски. Генеральный директор одной из фирм задержана, изъято оборудование, что делает невозможным полноценное функционирование компании и обслуживание клиентов.

По информации КС, Власов-младший оценивает происходящее как «взятие бизнеса и сотрудников в заложники ради давления на его мать Лилию Власову», а также считает, что «такое грубое вмешательство и давление будет для иностранных инвесторов четким индикатором условий ведения бизнеса».

КС создал петицию, в которой главным требованием поставил освобождение Власовой. На данный момент под ней подписались больше двух тысяч человек, сбор подписей продолжается.

Координационный совет воспринимает действия властей в отношении членов КС как намеренное давление.

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