Мишустин: Россия полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Беларуси

Мишустин рассказал об отношении России к Беларуси Фото: REUTERS

Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел в Минск и проводит переговоры с Александром Лукашенко. По словам белорусского президента, Россия и Беларусь существенно продвинулись в решении наболевших вопросов.

Лукашенко «очень благодарен» Мишустину «за последние недели и, может, даже месяц-полтора, когда у нас идут интенсивные переговоры между правительствами».

В свою очередь, глава правительства РФ заявил, что «Россия полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Беларуси», сообщает БелТА. Мишустин считает, что «Беларусь является родной страной для России». Не только благодаря историческим, языковым, духовным связям, «но и сотням, тысячам или миллионам граждан, которые фактически являются одним народом».

- У нас по многим вопросам прогресс, в том числе по вопросу будущего Союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств, но с соответствующими мероприятиями экономического характера, о которых мы договаривались, - заверил Мишустин.

Речь идет о ликвидации барьеров в торговле, расширении сотрудничества в культуре, спорте, здравоохранении, энергетике, промышленности.

Встреча Лукашенко с российским премьером проходит во Дворце Независимости. Затем запланированы отдельные переговоры правительственных делегаций Беларуси и России.

Читайте также:

Лукашенко ответил Литве: «Не надо заниматься проблемами соседей, которые в какой-то степени кормили и кормят»