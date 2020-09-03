«Йокерит» не вылетел в Минск на матч Континентальной хоккейной лиги с «Динамо»

Хоккеисты «Йокерита». Фото: tass.ru

Хельсинкский «Йокерит» не прилетит на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против минского «Динамо», сообщает издание Iltalehti.

Встреча была запланирована на четверг, 3 сентября, и должна была начаться в шесть вечера по местному времени. По информации ресурса, игроки финского клуба не прибыли в аэропорт. Рейс отменён.

Ранее в Финляндии фан-клуб «Йокерита» поставил команде ультиматум: если они полетят играть в Минск - те перестанут ходить на матчи. Но «Йокерит» все-таки намеревался приехать на игру. «Динамо» отказалось переносить по просьбе «Йокерита» матч на более поздний срок. 30 августа в пресс-службе подчеркнули, что команда всё же отправится на матч в столицу Беларуси.

2 сентября, перед началом стартовавшего сезона, руководство КХЛ было заверено минским «Динамо» в безопасности проведения матчей в Минске, несмотря на сложную политическую обстановку в стране.

Следующий матч «Йокерита» планируется в субботу, 5 сентября, в Риге. Там команда будет играть против местного «Динамо».

Встреча была запланирована на четверг

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