Лукашенко заявил, что Беларусь перехватила разговор Варшавы с Берлином: Никакого отравления Навального не было

Лукашенко заявил, что Беларусь перехватила разговор Варшавы с Берлином. Фото: БелТА

Президент Беларуси считает отравление одного из лидеров российской оппозиции Алексея Навального фальсификацией и заявляет о том, что Беларусь перехватила разговор Варшавы с Берлином.

- Я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель (она заявила, что ему - Навальному - хотели закрыть рот) мы перехватили разговор, - рассказал Александр Лукашенко 3 сентября премьер-министру России Михаилу Мишустину, который прилетел в Минск на переговоры.

Как поняли в Беларуси, разговаривали два абонента - один из Варшавы, другой из Берлина:

- Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами, - цитирует Лукашенко БелТА. - И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было.

Президент Беларуси заявил, что «заметил, наблюдая за российскими событиями, у них - Запада - новая фишка появилась»:

- Опять «Новичок», опять отравление.

Исходя из сведений о перехваченном разговоре, Лукашенко предположил, что для канцлера Германии, возможно, подготовили заявление, с которым она выступила:

- Сделали они это - цитата: «Чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси». Я процитировал этот разговор.

Лукашенко пообещал, что в ближайшие дни передаст все материалы российским спецслужбам:

- Одна тоже цитата: «Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России», - продолжил Лукашенко. - То есть они знают, что в России выборы, и надо перед этими выборами какую-то подсунуть пакость. Мы думаем, что еще что-то придумают. Вот их стиль.

Президент Беларуси добавил:

- Мы видим, что они уже по уши увязли в этой лжи и вранье. Но правда всегда побеждала. И, наверное, Господь все-таки на нашей стороне.

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