Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 сентября 2020 года: 161 новый случай COVID-19 и 5 смертей за сутки

За все время в стране было проведено 1 554 129 тестов для выявления COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В телеграм-канале Министерства здравоохранения опубликовали актуальную статистику по COVID-19 в Беларуси на 3 сентября. Число зараженных составляет уже 72 302 человека. Прирост за сутки - 161 новый случай.

После проведенных курсов лечения в больницах Беларуси домой было выписано 71 205 белорусов. Не обошлось и без смертей. За сутки скончались 5 человек. Всего же от коронавируса умерло 696 человек.

«У тех людей, которые не смогли победить инфекцию и умерли, были многочисленные хронические заболевания и подтвержденная коронавирусная инфекция», - пояснили в ведомстве.

За все время в стране было проведено 1 554 129 тестов для выявления COVID-19.

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