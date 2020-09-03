Лукашенко рассказал об угрозах НАТО: Спокойной жизни не будет

Лукашенко рассказал об угрозах НАТО. Фото: БелТА

Президент Беларуси 3 сентября на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил про «недружественные шаги со стороны блока НАТО»:

- Для этого все доказательства есть, как бы они ни оправдывались, - и переброска американских, других подразделений из глубины их натовской территории к границам Беларуси, особенно самолетов F-16 (по-моему, 16 или 18 самолетов они перебросили), - цитирует Александра Лукашенко БелТА.

Поэтому, со слов президента, «развернули практически половину белорусской армии, фактически взяли под контроль западные границы с Литвой и Польшей».

Лукашенко, предположил, что «эта демонстрация дала свой результат»:

- Фактически окружили Гродно, чтобы противостоять этим угрозам.

Президент Беларуси уверен, что спокойной жизни не будет, но «Беларусь полна решимости отстоять свой суверенитет и независимость».

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