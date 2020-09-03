Дениса Дудинского и Дмитрия Кохно уже судят. Дудинскому дали 10 суток

Близкие и друзья ждали суда над Кохно и Дудинским у суда Ценрального района, но протоколы передали в суд Первомайского района. Фото: Эвика ОТТО

Административные дела телеведущих Дениса Дудинского и Дмитрия Кохно поступили в суд Первомайского района Минска. И Дениса Дудинского, и Дмитрия Кохно обвиняют по статье 23.34 КоАП РБ "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий".

Судьями назначены Тарусевич и Лейковская. Административный процесс в отношении Дениса Дудинского начался около двух часов дня. Его судили по скайпу, то есть в суд экс-телеведущего не привозили.

Денису первому вынесли приговор - 10 суток ареста по части 1 стать 23.34 Административного кодекса, "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий".

В здании суда Первойского района собрались родные и друзья Дмитрия Кохно. Жена Дениса Дудинского Катерина Раецкая не успела попасть на процесс, как и его адвокат.

Напомним, что телеведущих задержали 2 сентября. Дмитрия Кохно задержали у дома, когда он с мамой вышел к своей машине. Это зафиксировала камера видеонаблюдения.

Дениса Дудинского задерживали в районе площади Победы, где у него находится офис.

- Мне позвонили с анонимного номера и сказали, что мой муж задержан, - рассказала "Комсомолке" Екатерина Раецкая.

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