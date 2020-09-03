Беларусь и Россия договорились по оплате энергоносителей Фото: Надежда БУТОВИЧ

Беларусь и Россия договорились по оплате энергоносителей, заявил 3 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом глава правительства России сказал в Минске во время переговоров правительственных делегаций Беларуси и РФ.

- Хотел бы поприветствовать решения, которые сегодня были приняты по нашим взаимным вопросам, связанными с оплатой энергоносителей, - цитирует Мишустина БелТА. - Мы достигли с вами всех договоренностей.

При этом о подробностях договоренностей глава правительства РФ не сообщил. Он заметил, что в интересах России «вывести сотрудничество с Беларусью на более высокий уровень».

Российский премьер обратил внимание на снижение товарооборота между странами и выразил надежду, что «сейчас, когда улучшается пандемическая ситуация, сможем наверстать упущенное». Мишустин рассчитывает, что страны вернутся к прошлогодним цифрам.

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