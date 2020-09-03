«Верните академика Мрочека». Белорусы создали петицию в поддержку экс-директора РНПЦ «Кардиология»

«Этот врач спас огромное количество жизней и был уволен в одночасье за свою гражданскую позицию, без особого объяснения причин», - отмечают организаторы петиции Фото: Павел МАРТИНЧИК

На сайте change.org появилась петиция, требующая вернуть на должность директора РНПЦ «Кардиология» Александра Мрочека.

«Александр Мрочек - легенда белорусской медицины. Академик НАН Беларуси, выдающийся белорусский ученый, главный кардиолог Министерства здравоохранения РБ, вдохновитель и организатор Евразийского общества кардиологов, удостоен международной премии СНГ «Звезды Содружества», автор более 600 научных работ, 30 авторских свидетельств и патентов. Можно перечислять бесконечно достоинства этого уникального врача и прекрасного человека», - пишут организаторы петиции на сайте.

Ранее в развернутом интервью мы писали, что академик задавал вопросы о своем увольнении, но от ответов собеседники уходили.

«Этот врач спас огромное количество жизней и был уволен в одночасье за свою гражданскую позицию, без особого объяснения причин. За то, что не воспрепятствовал выходу своих сотрудников на акции против насилия после жестоких расправ со сторонниками перемен.

Очевидно, что одним из побочных эффектов станет деградация отечественной медицины. Она лишится многих уникальных врачей: кого-то уволят, кто-то уедет», - подчеркивают организаторы петиции.

Под руководством Александра Мрочека в Беларуси проведена первая гибридная операция на сердце. Некоторыми политиками увольнение директора кардиологии было раскритиковано.

В настоящий момент в поддержку академика собрано около 37 000 подписей. С каждой минутой их число увеличивается.

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