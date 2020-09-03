Телеведущему Дмитрию Кохно дали 10 суток. Он просил смягчить наказание из-за беременной жены

Дениса Дудинского и Дмитрия Кохно задержали 2 сентября, судили - 3 сентября. Фото: Эвика ОТТО

Административные дела телеведущих Дениса Дудинского и Дмитрия Кохно рассмотрели в суде Первомайского района Минска, их обвиняют по статье 23.34 КоАП РБ "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий".

Первым прошел суд над Денисом Дудинским, вердикт - 10 суток административного ареста.

Суд над бывшим телеведущим назначен на 15.40. Но заседание перенесли на 17 часов по просьбе жены Дмитрия Надежды. Адвокат Гашинский едет с другого заседания.

Рядом с Надеждой, которая находится на девятом месяце беременности, в суде его мама Ирина Вячеславовна. Она была рядом в момент задержания сына.

- Я была морально готова, что сына могут задержать. И когда мы увидели, что во двор заезжает микроавтобус. Я сказала: «Сын это за тобой». Они кричали: «Брось ключи на землю, упасть на землю». Классическая схема, - рассказала нам мама Дмитрия. Видео задержания было опубликовано.

В суде Дмитрий Кохно полностью признал вину. И попросил о смягчении наказания, потому что у него 2-летний сын и жена на 9 месяце беременности, а также 82-летняя бабушка с инвалидностью.

В суде выяснилось, в каком конкретно участии обвиняют Кохно. В воскресенье, 23 августа он шел по проспекту Победителей с бело-красно-белым флагом.

- Почему вас задержали?- спросил судья Алексей Трусевич.

- Потому что я участвовал в шествии с 15 до 15.30 23 августа.

- У вас была символика?

- У меня был только бело-красно-белый флаг.

- Почему вы пошли на митинг?

- Я высказывал свою гражданскую позицию.

- У меня пока вопросов нет, у защитника имеются? - сказал сказал судья.

Адвокат начал допрос. Он спросил у Дмитрий, как его задерживали. Кохно рассказал, что он вышел к машине положить пиджак.

- В двери на ручку сзади я вешал пиджаки, после чего повернув голову, увидел около 8 человек в военной форме с винтовками, бегущих на меня с криками: «Лежать мордой в пол!» Я моментально упал на землю. Мне заломали руки, подняли и как злостного преступника поставили в машине на колени, упёрли головой в пол. Таким образом везли меня в Центральное РУВД.

Адвокат уточнил, применяли ли физическое насилие. Дмитрий ответил, что не более того, что он рассказал. Защитник спросил, применялось ли психологическое насилие.

- Мне кажется, что достаточно было бы повестки. И я явился бы как законопослушный гражданин. В данном случае напугали мою мать и жену, - ответил Дмитрий.

Он также ответил адвокату, что не скрывал своего участие в митинге. И в тот же день выложил все в Инстаграм.

Дмитрий Кохно также рассказал, что в ИВС на Окрестина к нему насилия не применяли. Он положительно оценил условия содержания. Адвокат уточнил, сможет ли Кохно оплатить штраф. Ведущий подтвердил, что он платежеспособный. Дальше судья Трусевич показ распечатанные снимки из Инстаграма как вещественное доказательство, где Дмитрий Кохно с бело-красно-белым флагом и уточнил: «Вы на данной фотографии?»

- Да, это я. Только не вижу количества лайков, но сейчас это не важно, - пошутил Дмитрий.

- На фотографии изображен Кохно с бело-красно-белым флагом, - сказал судья.

Судья рассмотрел и другие письменные материалы по делу. Среди них была характеристика бывшего генерального продюсера Белтелерадиокомпании.

- Я Кухто Сергей Александрович знаю Дмитрия Кохно как порядочного ответственного доброжелательного человека, обладающего высокими морально нравственными качествами и любящего свою родину - Респубилку Беларусь, - зачитал судья Трусевич.

В результате Дмитрию присудили 10 суток административного ареста, как и Денису Дудинскому на несколько часов раньше.

БУДЬ В КУРСЕ

Оба ведущих были отстранены от эфира еще в июне за то, что публично высказали мнение о задержаниях в очередях к магазину symbal.by. А потом за считаные дни до начала «Славянского базара» ведущие конкурса молодых исполнителей Денис Дудинский и Екатерина Раецкая узнали, что не будут его вести.