Членам КС Ковальковой и Дылевскому добавили по 15 суток ареста Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Оппозиционный политик Ольга Ковалькова и лидер стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский 3 сентября в Минске осуждены еще на 15 суток административного ареста. Оба являются членами президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси и находятся за решеткой еще с 24 августа.

Обоих тогда задержали возле проходной МТЗ по обвинению в несанкционированном массовом мероприятии, впоследствии наказав административным арестом на 10 суток.

3 сентября Ковалькова и Дылевский должны были выйти на свободу, но из Жодинского СИЗО их доставили в суд Центрального района Минска.

Оба вновь были признаны виновными за «нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» - за участие в стихийном шествии в Минске 23 августа, сообщает БелаПАН.

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