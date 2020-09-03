«Оставаться дома для нас стало небезопасно». Певица Руся уехала из Беларуси

Наибольшая известность к Русе пришла с собственным проектом Šuma. Фото: facebook.com

Вокалистка группы Shuma Марина Шукюрова, более известная как Руся, уехала из Беларуси. Про это она написала в своем facebook.

«Я уехала с Аей в Киев, оставаться дома для нас стало небезопасно. Сегодня я начинаю встречаться с медиа и фондами, у меня теперь развязаны руки и возвращается продуктивность.

«Не секрет, что я уже много лет работаю с НГО, которые связаны с правами человека, демократическим гражданским сообществом, политикой и культурой», - написала Руся.

С 2001 года Руся пела в рок-группе Indiga и вела работу с различными поэтами и музыкантами, а также выступала приглашенной артисткой в иных коллективах. Принимала участие в записи альбома Лявона Вольского «Такога няма нідзе». С 2008 года была солисткой фолк-проекта Akana-NHS.

Наибольшая известность к Русе пришла с собственным проектом Šuma. Это электронная фолк-группа. В 2019 году клип на песню «Хмаркі» получил награду на Berlin Music Video Awards.

Кроме того, у Руси есть этно-джазовый проект в Швейцарии, где она поет народные песни Беларуси со знаменитыми швейцарскими джазменами. Проекту уже десять лет. Он до сих пор успешен и получает признание и поддержку от властей Швейцарии за вклад в мировую культуру.

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