Премьер-министр Беларуси Головченко рассказал, что испытает на себе российскую вакцину от коронавируса. Фото: БелТА
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко испытает на себе российскую вакцину от коронавируса. Данная информация была озвучена 3 сентября во время переговоров Александра Лукашенко с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Об этом сообщили в БелТА.
Во время переговоров с Мишустиным Лукашенко напомнил, что Беларусь станет первой страной, куда Россия отправит свою вакцину от коронавируса. И добавил, что с «вакциной очень поможете нам».
В свою очередь, премьер-министр России Мишустин отметил, что очень рад решению, которое принял сегодня Головченко.
- Я очень рад, что мой белорусский коллега Роман Головченко собирается сделать вакцинирование. Я уверен, что все будет хорошо, - отметил Мишустин.
Напомним, что 24 августа состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Во время него президенты двух стран обсудили вакцину от коронавируса и договорились, что белорусы смогут добровольно принять участие в третьем этапе ее испытания.
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