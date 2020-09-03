«Если недружественные действия Беларуси продолжатся, то мы готовы идти на жесткие шаги»: в МИД Украины ответили на заявления Лукашенко

В МИД Украины ответили на заявления Лукашенко. Фото: 24tv.ua

В МИД Украины ответили на заявления Александр Лукашенко о том, что управляют протестными акциями, которые происходят в Беларуси, из-за границы и в том числе и из Украины. В случае продолжения недружественных действий, Киев готов пойти на жесткие меры. Об этом сообщает Интерфакс-Запад.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что Украина не вела, не ведет и не планирует вести какую-либо подрывную деятельность против Беларуси.

Кулеба, комментируя слова Лукашенко, призвал своих белорусских друзей не поддаваться информационным провокациям, чтобы не оказаться в ловушке фейков и пропаганды. И добавил, что не нужно искать врагов там, где их просто нет.

Глава украинского ведомства в интервью изданию Gazeta.ua заявил, что если недружественные действия со стороны Минска продолжаться, то Киев готов к более радикальным действиям, чем отзыв посла.

- Я был вынужден вызвать посла Украины в Минске, чтобы с ним проанализировать дальнейшие отношения с Беларусью. Внести конкретные предложения руководству страны, как нам дальше строить отношения. Да, не исключаю, что посол вернется в Минск, - отметил Кулеба.

По его словам, вызов посла является своеобразной демонстрацией недовольства Украины на решение Беларуси передать «вагнеровцев» России. Он добавил, что обвинения в адрес того, что Украина вмешивается во внутренние дела Беларуси, являются безосновательными.

Кулеба также заявил, что любое ослабление суверенитета Беларуси скажется негативно на безопасности Украины.

- На мой взгляд, граница Украины с Беларусью не должна стать местом, где будут беззаботно прогуливаться сотрудники российских спецслужб и армии, - подчеркнул Кулеба.