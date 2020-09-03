Журналисты пришли к МВД требовать освобождения коллег. Министр к ним не вышел, но задержанного журналиста отпустили

Около 40 журналистов собралось у здания МВД Фото: Павел МАРТИНЧИК

Около 50 журналистов собрались у здания МВД. Они просили встречи с главой ведомства Юрием Караевым. Журналисты хотели, чтобы он ответил на вопросы, которые касаются задержания их коллег.

К журналистам глава МВД Юрий Караев так и не вышел. Им предложили записаться к нему на прием. Или же обращаться в прокуратуру.

У здания МВД журналисты держали в руках плакаты, на которых были изображены фото коллег, находящихся на данный момент на Окрестина. Из здания вышли сотрудники в форме и попросили отойти от главного входа.

В руках у журналистов были плакаты, на которых изображены фото коллег, находящихся на Окрестина Фото: Павел МАРТИНЧИК

К журналистам вышли сотрудники в форме и попросили отойти от главного входа Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Да, нас попросили перейти через дорогу от здания МВД. Сказали, что это режимный объект. С коллегами колонной мы начали двигаться к Городскому валу. Впереди нас снимал фотограф tut.by Дмитрий Брушко. На наших глазах подъехала машины, из нее выбежали несколько человек, затолкали его в машину и увезли. Несколько минут назад мы узнали, что его повезли в Октябрьское РУВД. Мы направляемся туда, - рассказал сотрудник «Комсомолки».

Журналисты перешли через дорогу от МВД Фото: Павел МАРТИНЧИК

Журналисты также позвонили пресс-секретарю МВД Ольге Чемодановой и описали ситуацию. На что она ответила, что будут со всем разбираться.

Журналисты на данный момент пришли к Октябрьскому РУВД. Сразу во дворе они заметили машину, на которой увезли фотографа tut.by Дмитрия Брушко. К журналистам вышел начальник милиции общественной безопасности Минска Виталий Ярош. На вопрос о том, что Брушко находится в здании Октябрьского РУВД он ответил, что не задерживал его и не располагает информацией. Позже информацию о Брушко он все же подтвердил.

Журналисты пришли в Октябрьскому РУВД Фото: Наталия КРИВЕЦ

- Да, он находится в Октябрьском РУВД. Все свои вопросы задавайте пресс-секретарю МВД Ольге Чемодановой, - отметил Ярош.

Ярош попросил журналистов отойти от ворот, но разрешил им оставить плакаты на заборе у РУВД.

На забор у здания Октябрьского РУВД журналисты повесили плакаты. На некоторых из них - фото коллег, которые находятся на Окрестина Фото: Алеся ДОБЫШ

В последнем разговоре журналистов с Чемодановой, она сказала, что в ведомстве ждут видео, чтобы просмотреть как вел себя Брушко, так как есть вопросы к его поведению.

- Мы посмотрим видео, когда оно у нас будет, чтобы все разъяснить, - сообщила пресс-секретарь МВД.

Пока у РУВД находились журналисты, к зданию подъехал микроавтобус с пассажирами в черных кепках и масках.

Плакат на заборе у Октябрьского РУВД Фото: Алеся ДОБЫШ

На данный момент у здания Октябрьского РУВД находятся уже более 70 журналистов. Они ждут решения и надеются, что Дмитрия Брушко сегодня отпустят.

Около Октябрьского РУВД собралось более 70 журналистов Фото: Наталия КРИВЕЦ

Фотографа tut.by Дмитрия Брушко отпустили. На него составили протокол по административной статье о хулиганстве. В пятницу, 4 сентября Брушко вызвали в суд.

Фотографа tut.by Дмитрия Брушко отпустили Фото: Алеся ДОБЫШ

Дмитрия продержали в РУВД чуть больше 2 часов. Брушко рассказал, что сотрудники милиции вели корректно себя. Силы не применяли. Они расспросили о произошедшем.

В пятницу, 4 сентября Брушко вызвали в суд Фото: Наталия КРИВЕЦ

Чуть позже выяснилось, что когда Дмитрий фотографировал журналистов, то задел случайно сотрудника МВД в штатском и в маске, который снимал журналистов на тротуаре на видео.

Напомним, что журналисты «Комсомольской правды»: корреспондент Мария Элешевич, оператор Никита Недоверков и фотограф Святослав Зоркий, а также их коллеги с портала tut.by и агентства БелаПАН, были задержаны 1 сентября во время освещения марша студентов для проверки документов и аккредитации. В среду состоялись суды, но все дела были отправлены на доработку. На данный момент журналисты находятся на Окрестина.