МВД: В Следственном комитете было возбуждено 23 уголовных дела по факту угроз должностным лицам

В СК возбудили 23 уголовных дела по факту угроз должностным лицам Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В МВД сообщили о том, что было возбуждено 23 уголовных дела по факту угроз должностным лицам, которые выполняли свои служебные обязанности. Данная информация была опубликована в телеграм-канале ведомства.

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова сообщила, что в августе в ОВД было зарегистрировано 30 заявлений, а также сообщений по факту угроз. В Следственном комитете, по словам Чемодановой, возбуждены 23 уголовных дела, а по остальным на данный момент проводится проверка.

В ведомстве также рассказали, что большинство угроз госслужащим, учителям, депутатам, членам избиркомов поступали на служебные и личные телефоны, данные о которых есть в открытом доступе в интернете.

- Основная массах тех, кто угрожал - это молодые люди, которые до выборов не интересовались политиков. К подобным данным мы пришли в момент проведения анализа. Можно утверждать, что молодежь на их действия побудили некоторые телеграм-каналы, - отметили в пресс-службе МВД.

Статья 366 Уголовного кодекса за насилие и угрозы в отношении должностного лица, который выполняет свои служебные обязанности, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.