В Беларуси дополнительно исследуют российскую вакцину от коронавируса. Фото: ТАСС

В Беларуси дополнительно исследуют российскую вакцину от коронавируса. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко БелТА.

Он отметил, что в России данные испытания уже были полностью проведены.

- Испытания вакцина прошла успешно. Она уже в августе была зарегистрирована. Это первая в мире вакцина от коронавируса, которая была зарегистрирована, - заявил Мурашко.

По его словам, на данный момент завершаются переговоры, которые касаются согласования клинических исследований вакцины в Беларуси, также уточняется количество добровольцев, задействованных в тестировании вакцины.

- В Беларуси будут проведены дополнительные клинический исследования вакцины. После этого будет принято решение о регистрации вакцины от коронавируса. Очень надеемся, что уже совсем скоро она будет использоваться, - отметил Мурашко.

Напомним, что в Беларуси на 3 сентября зарегистрировано 72 302 человека, у которых обнаружен коронавирус. За весь период пандемии скончались 696 человек.