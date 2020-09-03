Лукашенко попал в украинскую базу «Миротворец». Причина – покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины

Лукашенко внесли в украинскую базу «Миротворец» Фото: Павел МАРТИНЧИК

Александр Лукашенко попал в украинскую базу «Миротворец». Причиной внесения послужило интервью экс-премьера Польши Дональда Туска, который рассказал, что Лукашенко ему сообщил о своем плане стать президентом объединенных Беларуси и Украины. Данную идею авторы сайта «Миротворец» рассматривают как «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Также в описании страницы Лукашенко на сайте «Миротворца» вспомнили о выдаче «вагнеровцев» России.

- Это произошло несмотря на то, что был запрос от Украины по поводу выдачи задержанный бойцов 29 июля под Минском, - написано в описании на странице Лукашенко.

Напомним, что база «Миротворец» была создана в августе 2014 года. Туда были внесены бойцы самопровозглашенных ЛНР и ДНР. В разное время в списках «Миротворца» находились журналисты, артисты, актеры театра и кино, а также российские политики.