Пресс-секретарь МИД России Захарова: Польша продолжает вмешиваться во внутренние дела Беларуси

Захарова заявила, что Польша продолжает вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Фото: РИА-Новости

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сообщила о том, что Польша продолжает вмешиваться во внутренние дела Беларуси. В Москве призывают Варшаву вернуться к нормам международного права. Об этом сообщает агентство РИА-Новости.

- Польша продолжает неприкрыто вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Но не только она. Честно говоря, происходит что-то из ряда вон выходящее. Варшава буквально диктует Минску определенную линию поведения, при этом поддерживает финансированием через силы оппозиции, - заявила Захарова.

Пресс-секретарь МИД России призвала Варшаву вернуться к общепринятым нормам международного права.

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