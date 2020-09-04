Представитель ЖКХ: Призывы не оплачивать коммуналку - путь к хаосу

Белорусам, которые из принципа не платят коммуналку, услуги могут отключить. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Поствыборные события, митинги и задержания привели к тому, что некоторые белорусы в знак протеста отказываются оплачивать коммуналку.

Ранее в Министерстве ЖКХ заявляли, что общей статистики по отказникам у них нет, но в Минской службе сообщали, что высокой задолженности в их регионе не наблюдается.

Возможно, ситуация обострилась в сентябре, когда на счетах коммунальники не увидели достаточного количества платежей за август. Ситуацию в эфире ОНТ прокомментировал Василий Шашок, гендиректор ЖКХ по Минской области.

Чиновник возмутился тем, что некоторые готовы пользоваться коммунальными услугами бесплатно:

Гендиректор Минжилкомхоза подчеркнул, что когда белорусы не платят за услуги, без зарплат могут остаться сотрудники ЖКХ. Фото: ОНТ.

- Мы же не заезжаем на заправку и не берем бензин потому, что нам хочется. Мы не идем в магазин и не берем колбасу потому, что нам хочется. Как таким образом не платить за услуги ЖКХ? - задал вопрос гендиректор.

Далее Шашок заметил, что услуги ЖКХ - это такой же продукт, как и все другие. А в сфере работают такие же люди, как и во всей Беларуси.

- При неоплате услуг ЖКХ, как и любой продавец товара, может быть вправе не дать этот товар. Не дать воды в квартиру, тепла, электричества и газа. И что тогда у нас будет? Хаос?! Поэтому я считаю, что такие призывы - это призывы к хаосу, - резюмировал чиновник.

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