ФРГ о том, что отравления Навального не было: «Утверждение Лукашенко, разумеется, является неправдой»

В Кабмине Германии заявили, что в отравлении Навального фальсификации нет. Фото: pixabay.com.

В разговоре с премьер-министром России Михаилом Мишустиным 3 сентября президент Беларуси заявил, что белорусские спецслужбы «перехватили разговор Берлина и Варшавы», где говорилось, что отравления Навального не было.

В правительстве Германии не оставили это утверждение без внимания, сообщило ТАСС. В Кабмине ФРГ подчеркнули, что утверждение белорусского президента о том, что в факте отравления политика Навального имеет место фальсификация, не соответствует действительности.

- Утверждение господина Лукашенко, разумеется, является неправдой, - заявили в правительстве Германии.

Также в Кабмине добавили, что у них нет других официальных заявлений по делу об отправлении, кроме недавних комментариев, озвученных Ангелой Меркель, главой МИДа Германии Хайко Маасом, главой Минобороны Аннегретой Крамп-Карренбауэр.

- К сделанным ранее официальным заявлениям руководства Германии добавить нечего, - резюмировали в Кабмине.

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