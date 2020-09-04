Посол Мезенцев о единой валюте Беларуси и России: Мишустин и Головченко это не обсуждали

Дмитрий Мезенцев рассказал, как прошла встреча правительственных делегаций России и Беларуси 3 сентября в Минске. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Посол России в Беларуси в эфире ТВ-канала «Россия 24» подробно рассказал о том, что происходило на межправительственных переговорах и какие вопросы обсуждались.

Так, по словам Дмитрия Мезенцева, встреча правительственных делегаций, а также общение Александра Лукашенко с премьером Михаилом Мишустиным были профессиональными и содержательными.

- Насыщенная повестка, которая позволит обеспечить и поддержать задачи по энергобезопасности Беларуси. Также позволит расширить доступ белорусских товаров на емкий российский рынок. Еще проговаривались вопросы стыковки взаимодействия промышленных предприятий, проговорили совершенно конкретные рубежи, на которые вышли или уже выходят производители электробусов, автобусов, дорожной техники и, самое важное, - подтвердился братский характер взаимоотношения двух стран во всех сферах, - поделился чрезвычайный и полномочный посол.

Затем, отвечая на давно возникший вопрос о единой российско-белоруской валюте Союзного государства, Дмитрий Мезенцев коротко заявил, что на переговорах двух премьеров единая валюта Союзного государства не обсуждалась.

- Я вас разочарую. Нет, - пояснил Мезенцев.

Кроме того, посол проанонсировал 7-й форум регионов Беларуси и России, который состоится в конце сентября 2020 года.

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