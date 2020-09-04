Сайт МВД взломали? Хакеры «объявили в розыск» Лукашенко и Караева

Сайт МВД Беларуси не доступен после кибератаки. Фото: скриншот.

О том, что сайт МВД Беларуси был взломан вечером в четверг, 3 сентября, сообщила в телеграм-аккаунте «Наша Нiва» и другие СМИ.

На утро пятницы, 4 сентября, официальный ресурс Министра внутренних дел - mvd.gov.by - недоступен. При попытке доступа на сайт, портал долго грузится, затем появляется плашка: «Не удается получить доступ к сайту».

До того как сайт был заблокирован, в сеть попали скриншоты «исправлений» хакеров. Так, на сайте ведомства появились объявления о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко и глава МВД Юрий Караев объявлены в розыск.

Ситуацию ресурсу «РИА Новости» прокомментировала официальный представитель ведомства, пресс-секретарь Ольга Чемоданова. Она уточнила, что в МВД на данный момент выясняют причины произошедшего недоразумения:

- Разбираемся, - констатировала глава пресс-службы.

Сайты других правоохранительных ресурсов, например, Генпрокуратуры и Следственного комитета, на это же время работали без сбоя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Что это было? В Беларуси снова пропал интернет, но в течение 40 минут его включили.

Как и с 9 по 12 августа, 17 августа в сети открывались только сайты госСМИ и некоторые другие государственные ресурсы, но не работали мессенджеры, поисковики и некоторые новостные порталы, в том числе сайт «Комсомолки» (подробности).

Мобильный оператор А1 предупредил об ухудшении мобильного интернета в Минске: «Требование госорганов».

В пресс-службе А1 пояснили, что проблемы с интернетом обусловлены требованиями государственных органов (подробности).

В Беларуси заблокировали более 70 сайтов: от новостных порталов до популярных антиблокираторов VPN и Psiphon.

Также в черном списке оказались и такие онлайн-платформы, как «Голос» и Zubr.in. (подробности).