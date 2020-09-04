В Национальном аэропорту "Минск" начали тестировать на COVID-19

Пройти тестирование в аэропорту могут все желающие. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Начиная с 3 сентября в Национальном аэропорту "Минск" можно пройти лабораторное тестирование на COVID-19. Оно будет проводиться методом ИФА (иммуноферментный анализ), сообщается на сайте аэропорта. Для этого нужно сдать кровь из вены.

Пройти тестирование могут все желающие: прилетающие и вылетающие пассажиры, авиационный персонал, посетители и сотрудники аэропорта и других организаций.

Сейчас лаборатория работает в тестовом режиме с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. Планируется, что в октябре она перейдет на круглосуточный режим работы.

Проводят тестирование медицинские сотрудники лабораторной службы Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.

Проводить тестирование на COVID-19 нужно натощак или не ранее чем через 3 - 4 часа после приема пищи. Результат будет готов через 1 - 1,5 часа. Он будет выдаваться на руки при предъявлении паспорта или по электронной почте на двух языках - русском и английском.

Цена услуги - 64 рубля 92 копейки. Оплатить можно в отделении банка либо через банкомат, инфокиоск и мобильный банкинг.

В аэропорту предупреждают, что результаты экспресс-тестирования не примут при выезде за границу: для этого нужно делать исследование методом ПЦР, а его в этой лаборатории не проводят. Тесты на антитела только помогают определить, был ли человек когда-либо инфицирован вирусом, даже если болезнь прошла бессимптомно. С их помощью выявляют ослабевающую или уже побежденную организмом вирусную инфекцию, измеряя иммунный ответ на вирус.

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