Представитель США: «Надо убедить Лукашенко, что он не может быть президентом»

Представитель США в ОБСЕ Джеймс Гилмор считает, что в текущей обстановке Лукашенко не может быть президентом Беларуси. Фото: Jim Cole/Associated Press.

В правительстве США озвучили необходимую, по их мнению, меру для улучшения актуальной ситуации в Беларуси прямо сейчас. Так, по словам постоянного представителя США при ОБСЕ Джеймса Гилмора, необходимо попытаться убедить Александра Лукашенко в том, что он не может быть президентом Беларуси в текущей обстановке. Об этом американский чиновник заявил в интервью журналу Foreign Policy, проинформировал tut.by.

- Что нам необходимо сделать прямо сейчас? Это попытаться убедить Лукашенко в том, что он не может быть президентом страны в сложившейся ситуации. Так как он сам (президент Беларуси. - Ред.) считает, что сфальсифицированные выборы с последующим жестоким подавлением народа - это приемлемо, - прокомментировал Гилмор.

Также представитель Штатов в ОБСЕ объяснил, что не исчезает глубокая обеспокоенность от возможного вмешательства России в дела Беларуси для поддержки действующего президента.

Напомним, в администрации Белого дома уже неоднократно заявляли, что отношения США и России грозят ухудшением в случае вмешательства последней во внутренние дела Беларуси. И даже предупредили о возможном введении в отношении РФ американских санкций.

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