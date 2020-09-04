Границу между Беларусью и Россией могут открыть в ближайшие две недели

Граница с Россией была закрыта с 30 марта из-за пандемии. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Россия готовится открыть границу с Беларусью.

- Уже в ближайшее время будет принято решение об открытии границы с Белоруссией и возобновлении регулярных авиаперевозок, - цитируют "Известия" главу комитета ГД по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонида Калашникова.

Сообщается, что решение об открытии границы может быть принято уже во время визита Александра Лукашенко в Москву в течение ближайших двух недель. Об этом рассказал зампред комитета Виктор Водолацкий.

- В ходе переговоров будет затронут этот вопрос, будут даны поручения министрам транспорта обеих стран подготовить все необходимые меры, чтобы снятие ограничений не привело ко второй волне пандемии, - прокомментировал он.

Напомним, граница с Россией была закрыта с 30 марта из-за пандемии COVID-19. «Белавиа» уже четыре раза откладывала возобновление рейсов в Россию. Сейчас датой начала полетов установлено 15 сентября.

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