В санкционный список ЕС Лукашенко не включат - Германия, Франция и Италия против. И вот почему

ЕС не введет в отношении Лукашенко санкции, чтобы сохранить с официальным Минском диалог. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что в предварительном санкционном списке Евросоюза в отношении Беларуси - 17 чиновников без Александра Лукашенко. Эксперты ЕС поясняли, что список открытый и может быть дополнен примерно до 30 персон. Однако, похоже, вводить санкции в отношении действующего президента Беларуси сейчас Евросоюз вовсе не намерен.

О том, что глава Беларуси не будет включен в санкционный перечень из-за официальный позиции Германии, Франции и Италии, сообщила газета Die Welt, ссылаясь на источник в правительстве.

По информации Die Welt, во время кампании по созданию санкционного списка в отношении Беларуси власти Германии высказывались против включения в него действующего президента. Аргументируя такую позицию тем, что, невзирая на все обстоятельства, каналы связи с Лукашенко необходимо оставлять открытыми. А внесение президента Беларуси в черный список, напротив, будет означать полное прекращение диалога с Минском.

Напомним, за санкции в отношении Беларуси выступали в первую очередь страны Балтии и Польша. В их санкционном списке - 30 белорусских чиновников и высокопоставленных лиц, в том числе и Александр Лукашенко.

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