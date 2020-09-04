МВД о массовых акциях 3 сентября: В провластных митингах участвовали 10 тысяч человек, в акциях протестов - менее тысячи

В Беларуси уже скоро месяц продолжаются протестные акции, проходят и провластные митинги. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пресс-служба МВД в Телеграме начала публиковать официальные комментарии за прошедшие сутки, связанные с общественно-политической ситуацией. Такую «статистику» в ведомстве приводили, например, 2 сентября: протесты в 8 городах, задержаны 26 человек. Отчет опубликовало МВД и об «итогах» 3 сентября.

Так, пресс-служба МВД заявила, что в этот день в Беларуси продолжились общественно-политические мероприятия, как несанкционированные, так и официальные. Правоохранители на них обеспечивали общественный порядок и безопасность граждан.

- В поддержку мира, безопасности и спокойствия состоялось 20 массовых мероприятий по всей республике, в них участвовало около 10 тысяч человек, - рассказали в МВД о провластных митингах.

Также в ведомстве зафиксировали и протестные акции в этот день. Как подсчитали в МВД, было 30 протестных мероприятий на территории 9 населенных пунктов республики, в которых поучаствовали примерно 850 человек.

- В Минске сбор граждан на протестных мероприятиях был замечен в 18 локациях города, в том числе возле зданий МВД, Следственного комитета и УВД Минского облисполкома, - подчеркнули в пресс-службе.

Резюмируя, в МВД сообщили, что 3 сентября в Беларуси были задержаны 26 человек, они подозреваются в нарушении законодательства о массовых мероприятиях.

- До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям водворены в места содержания задержанных 7 человек, - уточнили в силовом ведомстве.

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