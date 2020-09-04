4 сентября пройдет суд над журналистами "Комсомолки". Первой будут судить Марию Элешевич

Сегодня будут судить журналистов "Комсомолки".

Утром 4 сентября в суде Октябрьского района будут судить журналистов "Комсомолки". Напомним, они были задержаны 1 сентября, когда работали на студенческой акции протеста.

Сегодня утром в суде появилось расписание дел, назначенных к слушанию на 4 сентября. Первой будут судить Марию Элешевич - начало суда назначено на 10.40. Затем в 11.10 назначен суд над Микитой Недоверковым (Дуболеко), а в 11.40 - над Святославом Зорким (Сергеем Щеголевым).

В соседнем зале уже начался суд над нашими коллегами из tut.by и БелаПАН. Первым судят корреспондента БелаПАН Андрея Шавлюго.

Напомним, вечером 1 сентября журналисты "Комсомолки" вышли на работу в город - в Минске проходила студенческая акция протеста. На репортаж отправились журналистка «Комсомолки» Мария Элешевич, фотокорреспондент Святослав Зоркий (Сергей Щеголев) и видеооператор Микита Недоверков. Около 17 часов стало известно, что их задержали и отвезли в РУВД Октябрьского района. Журналисты успели сообщить в редакцию, что их задержали для проверки аккредитации. Все трое были с бейджами, на которых крупными буквами написано «Пресса», Святослав Зоркий и Микита Недоверков были одеты в жилетки с такими же надписями.

Журналистов обвиняют в участии в несанкционированной акции. Протоколы у всех троих похожие - в них сказано, что журналисты призывали толпу идти дальше, не останавливаться. Напомним, работники СМИ имеют законное право работать на акциях и передавать оттуда информацию.

Также были задержаны журналисты tut.by Надежда Калинина, Алексей Судников, журналист БелаПАН Андрей Шавлюго.

Вот-вот начнется суд над журналистами "КП". Фото: Андрей ЛЕВКОВСКИЙ

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