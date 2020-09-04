Криминал в Иваново: Россиянин приехал в Беларусь совершить преступление и ранил милиционера

Рецидивист-россиянин напал на милиционера с ножом. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

О том, что криминалитет из России намеревается приехать в Беларусь, чтобы совершить преступление, белорусские оперативники узнали заранее. Они собирались задержать рецидивиста, но он совершил нападение на милиционеров. Подробности рассказала пресс-служба МВД в официальном Телеграм-канале.

- По оперативной информации, в четверг, 3 сентября, сотрудники угрозыска РОВД Ивановского района узнали, что в их регион едет ранее судимый за тяжкие преступления россиянин. Они отправились на железнодорожный вокзал на задержание. Там 54-летний подозреваемый оказал сопротивление, - пояснили в пресс-службе.

Увидев оперативников, рецидивист достал нож из потайного кармана и нанес несколько ударов одному из милиционеров. У правоохранителя серьезные травмы: проникающее ранение живота, а также резаные раны на груди и шее.

- В рюкзаке задержанного лежал топор, черная маска, отмычки, продукты. Это говорит о том, что в Беларусь он приехал с определенными целями - заниматься противоправной деятельностью, - заключили в МВД.

Уточняется, что задержанный россиянин ранее отбывал наказание в Беларуси. В июле 2020 года его освободили из мест заключения и принудительно конвоировали из страны. Идет следствие, задержанный находится в ИВС.

- Пострадавшего милиционера госпитализировали. Его жизни ничего не угрожает, - добавили в пресс-службе.

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