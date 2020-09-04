«Все мы нуждаемся в переменах». Архиепископ Кондрусевич обратился к верующим

Митрополит Тадеуш Кондрусевич выступил с обращением. Фото: catholic.by.

В четверг, 3 сентября, во время мессы в Архикафедральном костеле в Минске зачитали обращение главы белорусских католиков Тадеуша Кондрусевича.

Напомним, самому архиепископу 31 августа было отказано во въезде из Польши в Беларусь. Александр Лукашенко заявил, что у митрополита не только белорусское гражданство, а в Варшаву он выехал, «получив определенное задание». В своих заявлениях Кондрусевич опровергал эти слова действующего президента.

А недавно католический митрополит обратился ко всем верующим и священнослужителям, сообщил портал catholic.by.

- Все мы, епископы, священники, монашествующие, миряне и общество в целом, нуждаемся в переменах, - заявил архипастырь.

Далее Кондрусевич применил образность и написал, что стоячая вода портится и со временем становится невозможной к употреблению. А вот проточная вода, напротив, является здоровой.

- Латинское выражение Qui non progredit, regredit, означает: «Кто не идет вперед, возвращается назад». Мы призваны к тому, чтобы развиваться. То есть к совершенствованию своей духовной и общественной жизни. Это должно происходить во всех сферах жизни, - пояснил Кондрусевич.

По мнению архиепископа, Беларусь и ее народ оказались в сложной и невиданной ранее в истории ситуации, требующей прежде всего ответственного духовного подхода для разрешения.

- Нужно решать не только вопросы политики, экономики и общественности, но и духовности. Пока общество не станет придерживаться базовых моральных норм, основу которых составляет принцип "не делай никому того, чего не хочешь сам", оно не сможет решить своих проблем и гармонично развиваться, - уточнил митрополит.

Далее он написал в обращении, что нужна общая молитва, которая возымеет силу «достучаться до Небес».

- Во времена воинствующего атеизма на протяжении трех поколений белорусский народ истово молился и обрел Божий дар свободы. Теперь необходимо продолжать молиться, чтобы согласно Божией воли воспользоваться этим даром. Свобода - это не только дар, но одновременно и ответственность. Божий закон дан нам не для того, чтобы его менять, а чтобы он нас менял к лучшему, - резюмировал Кондрусевич.

В конце обращения архиепископ выразил надежду, что проблемы, с которыми столкнулась Беларусь, разрешатся мирным путем. А он в скором времени сможет вернуться на родину, чтобы снова служить католичеству в Беларуси.

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