В интервью японцам Тихановская заявила, что протестные акции в Беларуси не остановятся

«Мое сердце вместе с народом Беларуси», - отметила Тихановская Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Протестами в Беларуси оказывается достаточное давление на нынешнюю правящую власть в стране, они не будут прекращаться. Об этом заявила в опубликованном 4 сентября интервью японскому телеканалу NHK бывшая кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

«Наша сила в людях. Демонстрации, которые мы проводим каждый день, оказывают достаточное давление на власть. Наш протест никогда не закончится», - сказала она. Касаясь темы своего возвращения в Беларусь, Тихановская заявила, что готова сделать это «на первом же поезде», если будет чувствовать себя там в безопасности. «Мое сердце вместе с народом Беларуси», - отметила экс-кандидат.

В интервью Тихановская также утверждала, что «не очень хорошим знаком» является факт наличия «тесных связей» Александра Лукашенко с Россией. Как отмечает телеканал, она также выразила обеспокоенность в связи с возможным вмешательством Москвы в ситуацию в Беларуси.

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