Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 4 сентября 2020 года: 183 новых случая COVID-19 и 5 смертей за сутки

За все время в стране было проведено 1 564 458 тестов для выявления COVID-19 Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В телеграм-канале Министерства здравоохранения опубликовали актуальную статистику по COVID-19 в Беларуси на 4 сентября. Число зараженных составляет уже 72 485 человек. Прирост за сутки - 183 новых случая.

После проведенных курсов лечения в больницах Беларуси домой было выписано 71 510 белорусов. Не обошлось и без смертей. За сутки скончались 5 человек. Всего же от коронавируса умер 701 человек.

«У тех людей, которые не смогли победить инфекцию и умерли, были многочисленные хронические заболевания и подтвержденная коронавирусная инфекция», - пояснили в ведомстве.

За все время в стране было проведено 1 564 458 тестов для выявления COVID-19.

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