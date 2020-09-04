В Минске продолжаются суды над журналистами «КП», tut.by и БелаПАН

Сегодня в Минске идут суды над шестью журналистами.

В Минске продолжаются суды над журналистами, которых задержали 1 сентября во время выполнения редакционного задания. Трое журналистов "Комсомолки", а также наши коллеги из tut.by и БелаПАН задержаны уже почти трое суток, сегодня истекает 72-часовой срок их задержания. Все шестеро обвиняются в участии в несанкционированной акции.

Первым сегодня в суде Октябрьского района начали рассматривать дело корреспондента БелаПАН Андрея Шавлюго, сообщает tut.by. Согласно протоколу об административном правонарушении, он 1 сентября с 15.30 до 16.20 принял активное участие в уличном шествии, шел по улицам Городской Вал, Интернациональная, Комсомольская, проспект Независимости, периодически призывал участников не останавливаться, продолжать движение в сторону площади Независимости. Шавлюго вину не признает, говорит, что выполнял редакционное задание - фоторепортаж акции протеста студентов. В суде допросили свидетелей и объявили перерыв до 15.00.

Около 12.30 начали рассматривать дело фотокорреспондента TUT.BY Алексея Судникова. Его также обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии. Протокол об административном правонарушении - такой же, как и в отношении Андрея Шавлюго. На вопрос, согласен ли Судников с протоколом, он ответил:

- Не согласен. Лозунги не выкрикивал, никого ни к чему не призывал. Я выполнял профессиональные обязанности как журналист. Находился позади протестующих, на расстоянии 20−30 метров.

По делу Судникова объявили перерыв до 15.20. Также должен пройти суд над журналисткой tut.by Надеждой Калининой.

Как мы уже сообщали, сегодня прошли суды над журналистами "Комсомолки" Марией Элешевич и Никитой Недоверковым. Идет суд над фотографом Святославом Зорким.

Все шесть журналистов свою вину не признают и говорят о том, что освещали акцию протеста, а не были ее участниками и тем более координаторами. Все они были обозначены беджами, были в жилетках с надписью «Пресса». По закону журналисты имеют право работать на митингах вне зависимости от того, санкционировано мероприятие или нет.

На нашем сайте вы можете следить за онлайн-трансляцией из зала суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не могу назвать цвет своих штанов – мне еще работать». В суде по делу журналистов выступают омоновцы с измененными фамилиями

Свидетели из милиции утверждают, что журналистка Мария Элешевич призывала толпу идти дальше и не останавливаться (ПОДРОБНЕЕ...)

Задержанные журналисты «Комсомолки», tut.by и БелаПАН остались на вторую ночь на Окрестина. До того они сутки провели в РУВД

3 сентября их дела в суд так и не привезли – коллеги весь день дежурили у стенда с расписанием судебных слушаний. Пытаемся понять, что происходит (ПОДРОБНЕЕ...)