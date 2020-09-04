«Сябры, Украина с вами»: в Верховной раде депутаты заблокировали трибуну, растянув бело-красно-белые флаги

Фото: Facebook Volodymyr Viatrovych

4 сентября на заседание украинского парламента депутаты принесли бело-красно-белые флаги. В начале пленарного заседания они вышли с флагами к трибуне, заблокировав ее.

- Мы верим, что в ближайшее время над парламентом Беларуси поднимется бело-красно-белый флаг. Сябры, Украина с вами. Сегодня вы боретесь не просто за демократию и свободу Беларуси, но и за свободу существования вашей страны, - цитирует нардепа Алексея Гончаренко информационное агентство UNN.

К его словам поддержки присоединились и другие депутаты.

- Независимо от нашей партийной и фракционной принадлежности, мы должны стоять вместе с белорусским народом, защищая свободу. Да здравствует Беларусь, - заявила глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько.

В результате акция поддержки переросла в конфликт. О том, как развивались события, пишет gordonua.com. Во время выступления Сергея Соболева (нардеп от «Батьківщини») Илья Кива («Оппозиционная платформа - За жизнь») растянул официальный флаг Беларуси. Правда, почему-то вверх ногами. Некоторые депутаты стали кричать ему «Ганьба!». Позже Кива в своем Фейсбуке опубликовал видео, в котором заявил, что ОПЗЖ поддерживает «законную власть (в Беларуси. - Ред.), Конституцию и законноизбранного президента».

Фото: Facebook Volodymyr Viatrovych

После того как депутаты высказались, председатель Рады Дмитрий Разумков попросил убрать флаги и призвал, чтобы в этом месте был именно украинский флаг.

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