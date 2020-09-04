Песков заявил, что материалы белорусской разведки об отравлении Навального переданы ФСБ

Дмитрий Песков рассказал, что материалы белорусской разведки были переданы вчера. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил о том, что материалы белорусской разведки, доказывающие фальсификацию данных об отравлении Алексея Навального, переданы ФСБ, спецслужба доложит о них Путину, сообщает ТАСС.

- Они же (материалы) вчера были переданы. Вчера, если вы обратили внимание, Лукашенко сказал, они будут переданы в ФСБ, - сообщил Песков. Он отметил, что "наверняка ФСБ доложит о переданных белорусскими коллегами документах", что он в этом не сомневается.

Отвечая на вопрос, кому склонна верить российская сторона, Германии или Беларуси, Песков призвал быть точными и не передергивать факты. Он подчеркнул, что материалы, о которых идет речь, "по линии специальных служб циркулируют" и, "соответственно, они анализируются в наших спецслужбах". Песков отметил, что затрудняется что-либо сказать по содержанию собранных белорусской стороной материалов.

Он не стал комментировать заявление Лукашенко о фальсификации Германией и Польшей данных об отравлении Алексея Навального, сославшись на то, что не знаком с этой информацией.

- Я пока не располагаю информацией о том, что в этих материалах, и поэтому никак не могу прокомментировать это заявление, - сказал Песков журналистам в пятницу.

Пресс-секретарь президента отметил, что медики омской больницы, куда изначально был доставлен Алексей Навальный, были более открыты, информируя общественность о его состоянии, чем их немецкие коллеги.

Напомним, 3 сентября Александр Лукашенко рассказал премьер-министру России Михаилу Мишустину о том, что считает отравление Алексея Навального фальсификацией, и заявил о том, что Беларусь перехватила разговор Варшавы с Берлином:

- Мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Границу между Беларусью и Россией могут открыть в ближайшие две недели

Будут приняты меры, чтобы снятие ограничений не привело ко второй волне пандемии (ПОДРОБНЕЕ...)