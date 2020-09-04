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Суд над журналистами "Комсомолки": Марию Элешевич, Никиту Недоверкова и Святослава Зоркого осудили на трое суток. Сегодня они выйдут на свободу

Наши коллеги были задержаны во время выполнения редакционного задания
Ирина КАЛИНИНА
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Наших коллег задержали во время выполнения редакционного задания.

Наших коллег задержали во время выполнения редакционного задания.

4 сентября суд Октябрьского района вынес приговор по делу журналистов "Комсомолки" Марии Элешевич, Никиты Недоверкова и Святослава Зоркого. Их судили по статье 23.34 «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» и признали виновными. Приговор - трое суток административного ареста с момента задержания.

Напомним, наших коллег задержали 1 сентября в 16.55, а значит, уже сегодня в 16.55 они должны выйти на свободу.

Такой же приговор был вынесен и по делу журналистов tut.by Алексея Судникова и Надежды Калининой и журналиста БелаПАН Андрея Шавлюго. Сегодня их тоже должны отпустить.

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