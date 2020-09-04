Совет конференций католических епископов Европы поддержал архиепископа Кондрусевича, который не может вернуться в Беларусь

Совет надеется на «безотлагательное возвращение архиепископа Минско-Могилевского домой и возобновление его епископского служения в Беларуси». Фото: ccee.eu

3 сентября руководство Совета конференций католических епископов Европы выступило с заявлением, в котором выразило поддержку председателю Конференции католических епископов Беларуси, митрополиту Минско-Могилевскому архиепископу Тадеушу Кондрусевичу, которому отказано в возвращении в Беларусь.

На официальном сайте совета отмечается, что европейские епископы солидарны с Кондрусевичем и костелом в Беларуси в целом «в этом деликатном деле». Они присоединяются к призыву папы римского Франциска «начать диалог, отказа от насилия и уважения к справедливости и закону».

Совет читает молитвы «за дорогого пастыря и все белорусское сообщество». Его участники надеются, что в ближайшее время произойдет «безотлагательное возвращение архиепископа Минско-Могилевского домой и возобновление его епископского служения в Беларуси».

Европейскими епископами также «призываются все участвовать в мирном разрешении конфликта и с уверенностью идти путем диалога во благо человека и всего общества».

Как мы писали ранее, 31 августа погранслужба без объяснения причины не впустила архиепископа, следовавшего из Польши в Беларусь, несмотря на его белорусское гражданство. Он провел на границе около трех часов и был вынужден вернуться в Польшу. Про Кондрусевича высказался даже Александр Лукашенко.

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