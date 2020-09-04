В центре Тбилиси прогремел взрыв: есть погибший и пострадавшие

Кадр: 1tv.ge

Врыв произошел днем 4 сентября на территории клуба Dejavu в центре Тбилиси. По предварительной информации, во время проведения ремонтных работ в здании взорвался газосварочный баллон. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на грузинское информационное агентство Black Sea Press.

Когда на место взрыва приехала бригада медиков, один человек уже был мертв. Пострадали минимум два человека, один из них сейчас находится в тяжелом состоянии. Они госпитализированы.

Улица Костава, где находится клуб, перекрыта. На месте работают пожарные, спасатели, сотрудники патрульной полиции и эксперт-криминалист. Взрывной волной в близлежащих домах выбило окна.

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