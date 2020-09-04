Митрополит Павел уехал из Беларуси и попросил поминать его молитвой

Фото: официальный сайт БПЦ

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Павел был патриаршим экзархом всея Беларуси почти 7 лет: с 25 декабря 2013 по 25 августа 2020 года. В середине августа Священный синод Русской православной церкви принял прошение об освобождении его от должности. Представители синода поблагодарили митрополита Павла за труды, а на место главы БПЦ назначили епископа Борисовского и Марьиногорского Вениамина. После этого митрополит Павел отслужил последнюю литургию в Минске и попрощался с паствой.

- Митрополит Павел также попрощался с сотрудниками экзархата и уже уехал из Беларуси к себе на Кубань, - передает Sputnik.by со ссылкой на БПЦ.

Прощальная встреча митрополита прошла в Епархиальном управлении. На ней владыка Павел поблагодарил церковных тружеников за добросовестную работу и попросил поминать его в молитвах. А также пообещал, что сохранит в своем сердце молитвенную память о Беларуси и ее прекрасном народе.

На встрече также присутствовал епископ Вениамин. На прощание митрополит Павел подарил ему набор из наперсного креста и двух панагий, а еще крест на клобук, воспроизводящий форму Креста преподобной Евфросинии Полоцкой. В ответ новый предстоятель БПЦ вручил митрополиту икону Пресвятой Богородицы «Одигитрия».

Секретарь Минской епархии, ответственный секретарь Управления делами Минской экзархии протоиерей Андрей Волков вручил митрополиту Павлу букет белых роз, которые тот раздал своим бывшим подчиненным.

6 сентября епископ Вениамин отправится в Москву, где его возведут в сан митрополита.

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