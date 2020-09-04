МВД: Зафиксировано около 150 угроз в адрес сотрудников милиции. Они не останутся без внимания

В МВД рассказали, что в адрес сотрудников милиции было зафиксировано около 150 угроз Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В МВД рассказали, что в адрес сотрудников правоохранительных органов было зафиксировано около 150 угроз, клеветы и оскорблений. Также угрозы поступали членам их семей. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

В МВД сообщили еще и о том, что удалось установить 180 незаконных вбросов личных данных правоохранителей. Цель подобных действий - помешать деятельности сотрудников милиции. В ведомстве заявили, что присутствовал и фактор мести.

- На данный момент каждый факт был зарегистрирован и изучен. Проводится детальная проверка. Удалось установить уже 42 лица. Из них 8 признаны подозреваемыми по уголовным делам, которые были возбуждены, - отметил начальник главного управления собственной безопасности МВД Андрей Паршин.

Он добавил, что 28 человек были привлечены к административным делам. А по оставшимся случаям продолжается работа. По словам Паршина, есть предпосылки к привлечению виновных. Не исключается и уголовная ответственность.

В МВД предупредили, что угрозы и оскорбления сотрудников милиции не останутся без внимания. Все те, кто виновен, несмотря на анонимность, будут привлечены к ответственности.

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