«Есть несколько планов, как возобновить работу». Министр культуры высказался о судьбе Купаловского театра

«По Купаловскому театру ситуация особая». Скрин видео: ctv.by

У Министерства культуры есть несколько планов по восстановлению работы Национального академического театра имени Янки Купалы, сказал в интервью телеканалу СТВ министр культуры Юрий Бондарь.

«По Купаловскому театру ситуация особая. Она не безнадежная, Министерство культуры имеет несколько планов, как возобновить работу Купаловского театра. Но я думаю, что сейчас, конечно, необходимо подождать, успокоиться, сделать выводы из всей этой ситуации и определиться с моделью возобновления деятельности Купаловского театра в 2020 году», - отметил глава ведомства.

После увольнения директора Павла Латушко за участие в протестных митингах многие сотрудники театра поддержали его, также написав заявления. В труппе сейчас работают только 15 актеров. Не так давно стало известно, что Купаловский театр будет закрыт до конца ноября. Отменены все запланированные спектакли, включая премьеры «En souvenir de Шагал» и «Тутэйшыя», а также юбилейный вечер по случаю 100-летия театра.

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