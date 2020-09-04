Министр обороны Хренин заявил о попытках ведения гибридной войны против Беларуси

Виктор Хренин поблагодарил руководство России и Китая. Фото: mil.by

4 сентября в Москве прошло совместное заседание министров обороны государств-участников СНГ, государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и государств-членов ОДКБ. В нем выступил с докладом министр обороны Беларуси Виктор Хренин, сообщает mil.by.

- Различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств, как Польша, Литва, Чехия и Украина, предприняли попытки неконституционной смены власти, - сказал он. - Благодаря слаженным действиям органов государственного управления и поддержке белорусским народом решений президента Беларуси удалось спасти страну от беззакония и произвола.

Глава Минобороны выразил признательность военно-политическому руководству России и Китая, а также другим государствам, оказавшим помощь Беларуси.

По его словам, сейчас определенные силы на Западе, потерпев неудачу в попытке организации «цветной революции», переходят фактически к формам и методам ведения гибридной войны против Беларуси, применяя при этом беспрецедентные меры дипломатического и политико-экономического давления. Идет жесткая борьба за завоевание информационного превосходства.

Также он отметил, что за последние годы ротационная группировка НАТО в соседних с Беларусью странах выросла в 17 раз и увеличилась до 10 тысяч военнослужащих. В близости от белорусской границы осуществляется концентрация боевой техники и личного состава, в том числе армии США.

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