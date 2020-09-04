Бывшего госсекретаря Совета безопасности Равкова откомандировали в Министерство обороны

Равкова вернули в Минобороны. Фото: БелТА

Бывшего госсекретаря Совета безопасности Андрея Равкова откомандировали в Министерство обороны. Соответствующее распоряжение президента №328 было опубликовано на Национальном правовом портале Беларуси 4 сентября.

Напомним, что в четверг, 3 сентября Лукашенко назначил нового госсекретаря Совета безопасности. Им стал бывший глава КГБ Валерий Вакульчик. А на его место был назначен Иван Тертель, который возглавлял Комитет госконтроля. Исполняющим обязанности главы КГК был назначен Василий Герасимов.

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