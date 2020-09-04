«Белорусы нуждаются в помощи ООН, чтобы прекратить нарушение прав человека»: Тихановская выступила перед Советом безопасности ООН

Тихановская выступила перед Совбезом ООН. Фото: pixabay.com

Светлана Тихановская 4 сентября выступила перед Советом безопасности ООН на неформальной конференции. Данные слушания по ситуации в Беларуси были инициированы со стороны Эстонии.

- В моей Беларуси сегодня неспокойно. Мирных протестующих незаконно задерживают, избивают и заключают под стражу. Протесты были вызваны результатами выборов, которые прошли в Беларуси 9 августа. Люди не согласились с тем, что их голоса украли. Требования народа просты: прекращение насилия в отношении демонстрантов, освобождение политзаключенных, проведение новых и честных выборов. Но Александр Лукашенко не слышит свой народ. Белорусы проснулись и точка невозврата уже пройдена. Это проявляется в постоянных демонстрациях сотен тысяч людей, забастовках на крупнейших предприятиях, - заявила Тихановская.

Она попросила о помощи ООН и призвала созвать экстренное заседание Совета по правам человека по ситуации в Беларуси.

- Данная организация была создана для того, чтобы продвигать и поощрять уважение к правам человека. Мы, белорусы, просим помощи у ООН. Просим, чтобы организация осудила использование силы в отношении мирных демонстрантов. Просим, чтобы ООН немедленно направил в Беларусь международную мониторинговую миссию, чтобы у них была возможность задокументировать ситуацию, - заявила Светлана.

Тихановская во время своего выступления по видеосвязи обратилась и к международному сообществу. И призвала их отказаться от сотрудничества с белорусскими властями.

- Сотрудничество с Лукашенко на данный момент означает поддержку насилия и нарушения прав человека. Я призываю международное сообщество использовать все механизмы для того, чтобы остановить насилие. Призываю ввести индивидуальные санкции в отношении тех, кто был к этому причастен, а также был причастен к фальсификации выборов… Мы готовы к диалогу со всеми странами, которые уважают суверенитет и территориальную целостность Беларуси, - подытожила Тихановская.