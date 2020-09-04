На Надежду Зеленкову, которая является главой digital-студии Red Graphic, завели уголовное дело

На Надежду Зеленкову, которая является главой диджитал-студии Red Graphic, завели уголовное дело. Фото: marketing.by

На Надежду Зеленкову, которая является главой диджитал-студии Red Graphic, завели уголовное дело. Ее супруг Александр Василевич, владелец рекламного агентства Vondel/Hepta, сайтов kyky.org и The Village, а также галереи современного искусства «Ў», был задержан 27 августа. На данный момент он находится в СИЗО №1. Об этом сообщает портал kyky.org.

Как выяснилось, по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении Василевича, проходит и его жена. Зеленкова находится на седьмом месяце беременности.

У Надежды есть свой собственный бизнес – агентство Red Grafic. С нее была взята подписка о неразглашении материалов дела.

- Надежда на данный момент является подозреваемой, - рассказал порталу tut.by ее адвокат Мария Добротворская.

Напомним, что 27 августа в офис KYKY пришли сотрудники ДФР. После визита они поехали проводить обыск в доме Василевича. Самого же Александра увезли на допрос. А 28 августа стадо известно, что для Василевича была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.